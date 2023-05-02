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НовостиПроисшествия2 мая 2023 13:07

В Брянской области ВСУ обстреляли село Курковичи

После атаки загорелся один из домов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В Стародубском районе утром 2 мая ВСУ обстреляли село Курковичи. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших нет, - рассказал глава региона. - Есть повреждения домовладений. В результате обстрела, в одном из домовладений возник пожар. На месте работают все оперативные службы.

Напомним, ночью 30 апреля ВСУ атаковали Суземку. Погибли четверо мирных жителей, два человека пострадал. Полностью разрушен один жилой дом. Еще два имеют частичные повреждения.