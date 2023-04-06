СК России установит обстоятельства обстрелов ВСУ Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Украинский беспилотник атаковал Суземский район и обстреляли поселок Запесочье в Погарском районе. В первом случае пострадал один человек, во втором - Частично повреждены десять жилых домов и автомобиль.

- Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, - говорят в Следственном комитете России.

Напомним, вечером 5 апреля стало известно о падении украинского самолета на территории Брянской области.