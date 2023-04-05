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Происшествия5 апреля 2023 18:18

В Брянской области в районе села Бутовск упал украинский самолет

Пилота задержали, проводится разбирательство
Надежда ПЕТРУНИНА
Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот задержан пограничным нарядом.

Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот задержан пограничным нарядом.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянской области в среду, 5 апреля, в районе села Бутовск упал украинский самолет. Пилот легкомоторного самолета попытался скрыться, но его задержали пограничники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по региону.

Как сообщили в ведомстве ТАСС, легкомоторный самолет из Украины нарушил государственную границу. По неустановленным причинам он потерпел крушение в Клинцовском районе, вблизи села Бутовск.

- Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом, - сообщили ТАСС в пресс-службу погрануправления ФСБ России по региону.

Также уточнили, что в отношении иностранца проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Глава Клинцовского района Виктор Савченко сообщил ТАСС, что никто не пострадал.

- Самолет упал в поле в районе населенного пункта Бутовск, никаких повреждений и разрушений нет, - сказал он информагентству. - Пострадавших нет.

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