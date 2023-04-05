В Брянской области в районе села Бутовск упал украинский самолет

Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот задержан пограничным нарядом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянской области в среду, 5 апреля, в районе села Бутовск упал украинский самолет. Пилот легкомоторного самолета попытался скрыться, но его задержали пограничники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по региону.

Как сообщили в ведомстве ТАСС, легкомоторный самолет из Украины нарушил государственную границу. По неустановленным причинам он потерпел крушение в Клинцовском районе, вблизи села Бутовск.

- Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом, - сообщили ТАСС в пресс-службу погрануправления ФСБ России по региону.

Также уточнили, что в отношении иностранца проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Глава Клинцовского района Виктор Савченко сообщил ТАСС, что никто не пострадал.

- Самолет упал в поле в районе населенного пункта Бутовск, никаких повреждений и разрушений нет, - сказал он информагентству. - Пострадавших нет.