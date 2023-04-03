Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске завели уголовное дело после гибели человека во время пожара на птицеферме по статье "Нарушение требований охраны труда".

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин возникновения пожара, а также гибели работника предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз, - рассказали «КП-Брянск» пресс-службе Следственного комитета России по Брянской области.

Напомним, пожар на птицеводческой ферме в селе Уручье вспыхнул в субботу, 1 апреля. С огнем боролись три с половиной часа.