В Брянской области тушат птицеводческую ферму

Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по брянской области.

В Брянском районе тушат птицеводческую ферму. Сигнал о возгорании в селе Уручье на пульт оперативного дежурного МЧС поступил 1 апреля около трех часов дня. Об этом сообщают в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

На место возгорания выехали восемь пожарных машин и служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области.

Установили, что горит птицеводческая ферма.

- Пожар локализовали в 15:51, - говорят в МЧС. – На тушении работают шесть ручных стволов.

Борьба с огнем продолжается.