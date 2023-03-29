Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе после столкновения двух легковушек погиб 42-летний водитель. ДТП произошло 28 марта около часа дня на 354 километре дороги МЗ Украина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,42-летний водитель автомобиля ВАЗ – 21099 ехал в сторону Брянска. Он не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ – 21114, за рулем которого был 25-летний мужчина.

- В ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 получил тяжелые травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали в реанимацию, где мужчина в последствии скончался. 42-летний пассажир и 25-летний водитель второго автомобиля получили различные травмы. Им назначили лечение и отпустили домой.

Установили, что на автомобиле ВАЗ-21099 на передних колесах были ошипованные шины, а на задних – неошипованные. Для установления состояния опьянения у погибшего водителя произвели забор биологических объектов.

Напомним, на место ДТП выезжали спасатели и пожарные. Пострадавших деблокировали из автомобилей.