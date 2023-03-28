Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянском районе спасатели деблокировали пострадавших после столкновения двух легковушек. Сигнал о ДТП на пульт оперативного дежурного поступил 28 марта около часа дня. Автоавария случалась на 11 километре дороги федерального значения М-3 Украина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место ДТП выезжали пожарные и спасатели. Установили, что произошла авария с двумя легковыми автомобилями.

- В результате ДТП есть пострадавшие, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – Спасатели их деблокировали.