Пожар в Новых Дарковичах под Брянском тушили 85 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью 6 марта потушили пожар в гостиничном комплексе в Новых Дарковичах в Брянском районе.

- В 21.53 пожар локализовали, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 23:57 ликвидировали открытое горение.

На пожаре работало 85 человек и 31 единица техники: 12 автоцистерн, автолестница, служба пожаротушения, а также службы жизнеобеспечения. Огонь тушили с 11 ручных пожарных стволов, внутри зданий работали 10 звеньев газодымозащитной службы. Спасатели проложили две магистральные линии для подачи воды. На месте создали четыре боевых участка, развернули оперативный штаб.

Сообщение о пожаре в Новых Дарковичах на пульт дежурного МЧС поступило в 20.20 в понедельник, 6 марта. Оказалось, что загорелся гостинично-банный комплекс с пристроенным к нему автосервисом.

- Руководителем тушения пожара объявлен ранг пожара 1БИС, к месту пожара направлены шесть единиц основной техники, - говорят в региональном МЧС. - По прибытию дежурной смены службы пожаротушения Главного управления ранг пожара повышен до второго, в ходе проведенной разведки площадь пожара составила 1600 квадратных метров.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Прокуратура уже назвала предварительную причину пожара. Комплекс загорелся из-за замыкания проводки в электрощитовой кафе, в которой готовят шаурму. Заведения принадлежало индивидуальному предпринимателю.