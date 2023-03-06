Прокуратура: причиной пожара в Новых Дарковичах в Брянске стало короткое замыкание

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянская прокуратура назвала предварительную причину крупного пожара в Новых Дарковичах. Замыкание случилось в электрощитовой кафе, в котором готовили шаурму. Заведение общепита принадлежит индивидуальному предпринимателю.

- Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в комплексе, - говорят в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Вечером в понедельник, 6 марта, в поселке Новые Дарковичи под Брянском загорелся гостинично-банный комплекс с автосервисом, тренажерным залом, шиномонтажом. По информации ГУ МЧС России по Брянской области, сообщение о пожаре поступило в 20.21. Когда спасатели приехали на место огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Через некоторое время площадь пожара составила уже 1600 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

- В помощь направлены силы и средства по рангу №2 на пожарных автоцистернах и автолестница, - говорят в пресс-службе регионального МЧС. - В 21.53 пожар локализовали. На тушении работают 10 пожарных ручных стволов и 10 звеньев газодымозащитной службы. Развернут оперативный штаб тушения пожара.

На месте развернули оперштаб. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Сведений о пострадавших не поступало.