В Брянске после отмены льготных проездных увеличилось количество пассажиров-пенсионеров

В Брянске после отмены льготных проездныхъ билетов на общественный транспорт увеличилось число пассажиров-пенсионеров, которые воспользовались поездкой за 15 рублей. В городской администрации привели сравнительную статистику за 26 января и 2 февраля. В феврале за один день в муниципальном общественном транспорте проехало на 3500 больше пенсионеров, чем в один день января. Власти сделали вывод, что поступили правильно, отменив проездные билеты.

Что касается школьников и студентов, разница не столь значительна. Но все же, льготой воспользовались больше пассажиров, чем покупающих раньше проездной билет.

В мэрии обещали привести статистику и по итогам месяца.

Как говорят в администрации, число людей, которым действительно был выгоден проездной, было ничтожно мало, по сравнению с общим количеством льготников. Тем более, они теперь не привязаны только к муниципальному транспорту и могут выбрать маршрутное такси.

Напомним, с 1 февраля в Брянске отменили льготные проездные билеты для пенсионеров, школьников и студентов. Вместо этого разовая поездка по карте, с зарегистрированной льготой, обойдется в 15 рублей. Стоит отметить, что система безналичной оплаты проезда досих пор не отлажена. Пассажиры продолжают жаловаться на беспричинное занесение банковской карты в стоп-лист, без банкомата невозможно проверить баланс на транспортной карте, оформить детскую карту в самом популярном банке можно только через мобильное приложение.