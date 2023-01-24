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НовостиОбщество24 января 2023 11:34

Власти Брянска объяснили замену льготных проездных разовой поездкой за 15 рублей

По словам чиновников, таким образом положенной льготой смогут воспользоваться больше людей
Марина АНТОНОВА

Власти Брянска объяснили замену льготных проездных билетов разовой поездкой за 15 рублей вместо 25 рублей. Об этом на пресс-конференции говорили заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий и начальник отдела по транспорту Игорь Чубчиков.

Льготные проездные для пенсионеров, учащихся и студентов отменяются с 1 февраля. Вместо этого в троллейбусе и автобусе можно расплатиться картой с оформленной льготой. Стоимость одной поездки - 15 рублей.

По словам чиновников, две льготы - и проездной, и разовую поездку - невозможно оставить из-за особенностей формирования бюджета. В казне деньги предусмотрены либо на одно, либо на другое. Благодаря электронной оплате проезда можно увидеть, сколько людей пользовались месячными проездными. Из 55 тысяч школьников максимальное число купивших проездной за месяц в 2022 году - 1258 человек. Среди 22 тысяч студентов - 1839 человек, среди 132 тысяч пенсионеров - 2275 человек.

- Разовой льготной поездкой смогут воспользоваться большее число пассажиров, - говорит Игорь Чубчиков. - Раньше большинству приходилось платить за поездку по 25 рублей наравне со всеми.

Чтобы снизить негативные последствия отмены проездных билетов, в 2023 году обещают внедрить систему бесплатной пересадки на общественный транспорт в течение определенного времени.