Власти Брянска объяснили замену льготных проездных разовой поездкой за 15 рублей

Власти Брянска объяснили замену льготных проездных билетов разовой поездкой за 15 рублей вместо 25 рублей. Об этом на пресс-конференции говорили заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий и начальник отдела по транспорту Игорь Чубчиков.

Льготные проездные для пенсионеров, учащихся и студентов отменяются с 1 февраля. Вместо этого в троллейбусе и автобусе можно расплатиться картой с оформленной льготой. Стоимость одной поездки - 15 рублей.

По словам чиновников, две льготы - и проездной, и разовую поездку - невозможно оставить из-за особенностей формирования бюджета. В казне деньги предусмотрены либо на одно, либо на другое. Благодаря электронной оплате проезда можно увидеть, сколько людей пользовались месячными проездными. Из 55 тысяч школьников максимальное число купивших проездной за месяц в 2022 году - 1258 человек. Среди 22 тысяч студентов - 1839 человек, среди 132 тысяч пенсионеров - 2275 человек.

- Разовой льготной поездкой смогут воспользоваться большее число пассажиров, - говорит Игорь Чубчиков. - Раньше большинству приходилось платить за поездку по 25 рублей наравне со всеми.

Чтобы снизить негативные последствия отмены проездных билетов, в 2023 году обещают внедрить систему бесплатной пересадки на общественный транспорт в течение определенного времени.