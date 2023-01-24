Найденный брянскими таможенниками львенок останется жить в тульском зоопарке

Фото: Брянская таможня.

Найденный брянскими таможенниками львенок останется жить в зоопарке «Епифаново подворье» в Тульской области. На днях животное решили проведать сотрудники местной таможенной службы.

- Маленькая Лина находится на карантине, успешно проходит лечение и реабилитацию, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Малышка-львица уже полностью перешла на мясной рацион, менее чем за месяц она прибавила в весе 8 кг, что говорит о хорошем самочувствии.

По словам сотрудников зоопарка, Лина - совсем ручная, любит играть, отбирая метелку у кипера, с плюшевым медведем и подвешенным на веревке колесом.

Трехмесячного львенка обнаружили в фургоне, который направлялся в Белоруссию. У водителя не было документов на животное. Львенка перевезли в тульский зоопарк накануне Нового года. У Лины диагностировали лишай и недостаток массы тела. Сейчас все формальности пройдены, малышка останется жить здесь.

Кроме львенка в зоопарке живет 40 видов птиц, а также олени, косули, ламы, волки, рыси, тигр, лисы и семейная пара львов.