Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 января 2023 17:17

Брянские таможенники задержали на границе трехмесячного львенка

Животное пытались незаконно вывезти из России
Марина АНТОНОВА
Фото: Брянская таможня.

Фото: Брянская таможня.

Брянские таможенники задержали на границе трехмесячного львенка. Животное пытались незаконно вывезти из России в микроавтобусе. Машину остановили в Злынковском районе. Экзотический пассажир ехал на задних сиденьях среди личных вещей, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Документов на львенка у водителя не оказалось.

- После осмотра специалистами из Росприроднадзора львенка передали на временное содержание в Тульский зоопарк, - говорят в таможне. - Там есть необходимые условия для комфортного пребывания животного. По факту происшествия проводят проверку.