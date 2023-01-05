Фото: Брянская таможня.

Брянские таможенники задержали на границе трехмесячного львенка. Животное пытались незаконно вывезти из России в микроавтобусе. Машину остановили в Злынковском районе. Экзотический пассажир ехал на задних сиденьях среди личных вещей, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Документов на львенка у водителя не оказалось.

- После осмотра специалистами из Росприроднадзора львенка передали на временное содержание в Тульский зоопарк, - говорят в таможне. - Там есть необходимые условия для комфортного пребывания животного. По факту происшествия проводят проверку.