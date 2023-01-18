В Брянске экс-директора лицея №27 отправили на пять лет в колонию за хищение 3,6 млн рублей

Фото: Брянский горсовет.

В Брянске экс-директора лицея №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова отправили на пять лет в колонию за хищение 3,6 миллиона рублей. Его признали виновным в совершении 12 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения». Приговор вынес Фокинский районный суд Брянска. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в 2021-2020 годах в образовательное учреждение фиктивно устроили людей, которые фактически в лицее не работали. В табели учета рабочего времени включались заведомо ложные сведения о выполнении ими трудовых обязанностей в лицее с целью начисления заработной платы и иных выплат. Таким образом директор лицея совместно с четырьмя своими заместителями, которые в настоящее время уже осуждены и отбывают наказание, похитили 3,6 миллиона рублей.

- Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также виновного лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальных и государственных образовательных учреждениях, сроком на три года.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Напомним, уголовное дело на директора лице №27 Игоря Афонина и четверых его заместителей направили в суд в ноябре 2021 года.