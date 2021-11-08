Уголовное дело на директора лицея №27 в Брянске Игоря Афонина ушло в суд

Фото: Брянский горсовет.

В Брянске уголовное дело на директора лицея №27 и четверых его заместителей направили в суд. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Игоря Афонина обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, с сентября 2012 по декабрь 2020 года директор и его заместители устроили на работу 13 "мертвых душ". Деньги, а это 3,6 миллиона рублей за все время, обвиняемые распоряжались по своему усмотрению.

Уголовное дело будут рассматривать в Фокинском районном суде. За преступление обвиняемым грозит до шести лет колонии.

Игорь Афонин также является депутатом Брянского городского Совета. Накануне завершения расследования он попал в больницу с коронавирусом.