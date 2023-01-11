В Брянске после ремонта открылась школа №5 на улице Луначарского

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске после капитального ремонта открылась школа №5 на улице Луначарского. Подрядчик начал работы после начала летних каникул в 2022 году. Обещал закончить к 1 сентября. Но на завершение работ потребовалось еще больше четырех месяцев.

В школе заменили коммуникации - канализацию, водопровод, электрику, отопление, горячее водоснабжение. Фасад старой части здания, построенного в 1950 году, утеплили и отделали вентфасадами. Во всей школе поменяли крышу. Оборудование столовой, это пароконвектомат, плиты, жарочные шкафы, посудомоечные машины, столы, обошлось в три миллиона рублей. В актовом зале обновили сцену, установили новые кресла, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В восьми классах начальной школы установили интерактивные доски, в некоторых кабинетах - настенные шахматы, шашки и домино. В школе появился новый спортзал для младших классов.

Во время ремонта кабинет естествознания укомплектовали согласно современным требованиям Министерства образования. Здесь будут преподавать физику, биологию, химию, географию и экологию. Интерактивный класс для начальной школы предназначен для алгоритмики, робототехники и других аналогичных дисциплин.

Напомним, 10 января завершили еще один просроченный ремонт - в школе №2. Ребята вышли на учебу после новогодних каникул.