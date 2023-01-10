В Брянске после ремонта заработала школа №2 имени Дмитрия Кравцова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска после ремонта заработала школа №2 имени Дмитрия Кравцова. Ремонт обошелся в 71,1 миллиона рублей. В третьей четверти, с 10 января, здесь начали учебный процесс 445 мальчишек и девчонок. Ребята учатся в первую смену в 20-ти классах-комплектах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В школе заменили систему отопления и утеплили фасад. Во всех помещениях яркое освещение. В столовой установили новое оборудование - линия раздачи, подогрев, витрины. Сюда привозят уже готовую продукцию. Ее только остается подогреть и раздать ребятам. За девять месяцев ремонта строители привели в порядок классы, коридоры, лестничные пролёты, актовый зал, туалеты.

- Тепло, светло и учителя хорошие! — делятся впечатлениями ученики.

Кстати, в декабре прошлого года школа №2 отметила свое 85-летие. А завершение долгожданного ремонта стало одним из главных подарков.