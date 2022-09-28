После обстрела ВСУ подшефной Брянску луганской Брянки погибло четыре человека

Фото: Администрация Брянки.

После обстрела ВСУ подшефной Брянску луганской Брянки погибли четыре человека. Это сотрудники предприятия "Луганскгаз". Жертвам 32, 38, 43 и 55 лет. Еще одного 39-летнего пострадавшего мужчину доставили в больницу.

- Практически уничтожен участок горгаза, повреждения получили учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, учебно-воспитательного комплекса № 10, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор, - говорят в администрации города Брянка.

Обстрел начался в пять часов вечера 27 сентября, в последний день референдума о присоединении к России. В начале восьмого ракета упала на участок горгаза. Всего по Брянке выпустили 12 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Брянская область взяла шефство над созвучным луганским городом в мае этого года. В Брянку отправляли коммунальную, дорожную технику, строителей, которые помогали восстанавливать разрушенные здания.