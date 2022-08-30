В брянском парке Толстого откроют три деревянные скульптуры

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 5 сентября в парке-музея имени Алексея Толстого в 15.30 откроют три деревянные скульптуры, связанные с творчеством Козьмы Пруткова. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Напомним, скульптуры из дерева «Сила мысли», «Зри в корень» и «Одно яйцо два раза не высидишь» вырезали в рамках фестиваля деревянных скульптур «Волшебный мир дерева». Он прошел в июле этого года и был приурочен к 100-летию основателя парка-музея, почетного гражданина. Брянска Валентина. Динабургского.

Художник проекта – Андрей Вишневский. Скульптуры изготовили мастера-резчики - Андрей Вишневский, Андрей Кондрашов, Федор Янин.

Церемония открытия пройдет в сопровождении Брянского городского духового оркестра.

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