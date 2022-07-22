В Брянске открылся фестиваль деревянных скульптур «Волшебный мир дерева»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в парке Толстого 22 июля стартовал трехдневный фестиваль деревянных скульптур «Волшебный мир дерева». Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения Валентина Давыдовича Динабургского - почетного земляка, поэта, писателя, фронтовика, создателя парка-музея имени Алексея Толстого. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Это мероприятие – дань памяти заслугам Валентина Динабургского. В парк Толстого приехали мастера художественной резьбы по дереву Федор Янин, Андрей Кондрашов и Андрей Вишневский. На фестивале они сделали зримыми три известные цитаты Козьмы Пруткова. Это - коллективный псевдонима четырех писателей. Один из них - Алексей Толстой. Его имя носит парк-музей в центре Советского района.

Фото: В парк Толстого приехали мастера художественной резьбы по дереву Федор Янин, Андрей Кондрашов и Андрей Вишневский. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В руках резчиков появились только пластилиновые макеты фраз «Зри в корень», «Одного яйца два раза не высидишь» и «Сила мысли». Фестиваль пройдет в течение трех дней. Скульптуры за это время вырежут из дубовых бревен. Их окончательно доработают в матерской в течение лета. А осенью их планируют передать в дар парку Толстого. Как раз в день празднования 205-летния со дня рождения поэта. Арт-объекты займут места на входе в парк у памятника Алексею Контсантиновичу.

Также культурная общественность предлагает создать скульптурную композицию, главным героем которой станет Валентин Динабургский. Предварительный эскиз выполнил скульптор Максим Малашенко. Его вдохновило стихотворение Динабургского «Меня не узнали березы».

На протяжении трех фестивальных дней в парке будет звучать музыка от классики до пост-рока. Перед зрителями выступят солистка областной филармонии Елена Марусова, исполнители авторской песни, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлия Перепёлкина, ЛИС, Симон, Vovape, С. Макс, А. Грилар, С. Кусков, В. Рыскин и многие другие.

На протяжении трех фестивальных дней в парке будет звучать музыка от классики до пост-рока. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Для любителей поэзии откроют литературную площадку. На ней будут читать произведения Валентина Динабургского. А еще покажут докуметнальные фильмы оего жизни и творчестве, об истории парка.

Бесплатные экскурсии по парку Толстого ежедневно будут проводить с 22 по 24 июля в 11.00 и в 15.00. экскурсоводы расскажут историю деревянных скульптур. Во время фестиваля здесь также будет работать выставка-продажа мастеров народного творчества.