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Общество1 июня 2022 12:58

В Брянске на улице Витебской построят дом для 130 семей из аварийного жилья

Проектно-сметная документация уже проходит экспертизу
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске на улице Витебской построят пятиэтажный дом для 130 семей, переселенных из аварийного жилья. Документы уже готовы и проходят экспертизу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В городе реализуют два этапа программы переселения граждан из аварийного жилья – 2021-2022 годы. До 2023 года из аварийного жилья должны переселить 1170 человек. В городе планируют расселить 533 дома.

-Мы должны задействовать все возможные механизмы расселения аварийного жилфонда, чтобы своевременно реализовать программу и обеспечить граждан безопасным жильем, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.