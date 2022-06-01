В Брянске на улице Витебской построят дом для 130 семей из аварийного жилья

В Брянске на улице Витебской построят пятиэтажный дом для 130 семей, переселенных из аварийного жилья. Документы уже готовы и проходят экспертизу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В городе реализуют два этапа программы переселения граждан из аварийного жилья – 2021-2022 годы. До 2023 года из аварийного жилья должны переселить 1170 человек. В городе планируют расселить 533 дома.

-Мы должны задействовать все возможные механизмы расселения аварийного жилфонда, чтобы своевременно реализовать программу и обеспечить граждан безопасным жильем, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.