В Брянске до 2023 года из аварийного жилья должны переселить 1170 человек

Этап программы -2022 должны завершить до конца 2023 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске реализуют программу переселения граждан из аварийного жилья по этапам 2021 – 2022 годов. В рамках реализации этапа-2021 переселят 76 человек. Стоимость финансирования данного этапа – 29,1 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Планируют расселить 33 жилых помещения. 11 из них находятся в собственности граждан, 22 – в муниципальной собственности. По трем жилым помещениям, принадлежащих брянцам, провели муниципальный выкуп. Стоимость выкупа еще восьми помещений определяет суд. Жильцов еще 18 муниципальных квартир предстоит расселить до конца 2022 года.

Этап программы -2022 должны завершить до конца 2023 года. Предполагают расселить 500 жилых помещений. Их ни 321 – в собственности граждан, 179 – в муниципальной собственности. Финансовые затраты составят 368,4 миллиона рублей. На втором этапе нужно будет переселить 1094 человека.

- В отношении квартир, находящихся в муниципальной собственности, процедура выкупа не предусмотрена, возможно только предоставление другого муниципального жилья, - пояснили в мэрии города.