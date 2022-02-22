В Брянске открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам

Фото: РИА "Стрела".
В Брянске на базе Дома волонтера открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам. Он находится на улице Фокина, 31, сообщают в региональном оперативном штабе.
Каждый, кто хочет помочь может принести:
- детские книжки для возраста 0 -14 лет;
- детские игрушки для возраста 0 -14 лет;
- канцелярские принадлежности;
- детские раскраски;
- краски и кисти;
- иные предметы для организации детского досуга.
Вещи можно передавать с 9.00 до 20.00.
Напомним, 22 февраля в Брянской области примут первых 500 вынужденных переселенцев из Донбасса.
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