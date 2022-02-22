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Общество22 февраля 2022 8:50

В Брянске открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам

Необходимые вещи можно передать в Дом волонтера
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: РИА "Стрела".

Фото: РИА "Стрела".

В Брянске на базе Дома волонтера открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам. Он находится на улице Фокина, 31, сообщают в региональном оперативном штабе.

Каждый, кто хочет помочь может принести:

- детские книжки для возраста 0 -14 лет;

- детские игрушки для возраста 0 -14 лет;

- канцелярские принадлежности;

- детские раскраски;

- краски и кисти;

- иные предметы для организации детского досуга.

Вещи можно передавать с 9.00 до 20.00.

Напомним, 22 февраля в Брянской области примут первых 500 вынужденных переселенцев из Донбасса.

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