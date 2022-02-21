В Брянскую область 22 февраля приедут 500 беженцев из Донбасса

Фото: "Россия 24".

В Брянской области 22 февраля примут первых 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал брянский губернатор в эфире телеканала «Россия 24». Александр Богомаз подчеркнул, что область готова принять и разместить еще больше людей.

- У нас такая ситуация была в 2014-2015 годах, - сказал губернатор. - У нас в области было около девяти тысяч беженцев из Донецка и Луганска. И только две тысячи жителей находились в стационарных учреждениях. Остальные располагались у родных, близких или у жителей, кто захотел помочь.

Эвакуированных граждан разместят в стационарных учреждениях. Их обеспечат трехразовым питанием, медицинской помощью, лекарствами. Проведут тестирование на коронавирус. Школьники смогут посещать образовательные учреждения, а малыши – детские сады.

Прибывшим беженцам помогают в волонтерских пунктах и штабах.

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