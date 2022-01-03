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Общество3 января 2022 11:40

На Брянщину 3 января обрушились сильный ветер и снегопад

В снежный плен попали дороги и дворы
Надежда ПЕТРУНИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Занесены снегом автомобили и дорожки во дворах многоэтажных домов.

Занесены снегом автомобили и дорожки во дворах многоэтажных домов.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

На Брянщину 3 января обрушились сильный ветер и снегопад. Непогоду прогнозировали в региональном МЧС 2 января.

На дорогах – гололедица. Дорожники не успевают справляться с заносами. Передвижение по трассам осложнено. Однако на федеральных дорогах его не ограничили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными и внимательными и по возможности не выезжать на заснеженные трассы.

Кстати, в Почепском районе с заснеженной трассы автомобиль слетел в кювет.

Занесены снегом автомобили и дорожки во дворах многоэтажных домов.

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