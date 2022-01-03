Фото: "ЧП и ДТП Брянск", скриншот видео,vk.com.

На заснеженной брянской трассе легковушка с дороги угодила в кювет. Об этом очевидцы сообщили 3 января в соцсети в одной из групп. Там же опубликовали и видео.

Автоавария случилась в Почепском районе возле поворота на ОПХ «Первомайское».

На место ДТП выехали спасатели и полицейские. О пострадавших информации нет.

В комментариях пишут, что причиной заноса машины стала несоответствующая скорость на заснеженной трассе.

Сотрудники Госавтоинспекции еще с утра попросили всех водителей быть внимательными на дорогах. Их призывали рассчитывать скорость и соблюдать дистанцию

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