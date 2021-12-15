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Происшествия15 декабря 2021 12:11

Брянский Новозыбков остался без холодной воды из-за аварии

Прорыв случился у дома №60 на улице Лермонтова
Марина АНТОНОВА
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Брянский город Новозыбков в среду, 15 декабря, вновь остался без холодной воды. У дома №60 на улице Лермонтова случился прорыв. Об этом рассказали в администрации Новозыбковского городского округа.

Подачу воды возобновят после окончания работ.

Местные жители пишут, что воду отключили около половины одиннадцатого утра. К трем часам дня в некоторые дома стала поступать вода.

Последняя крупная авария на водопроводе в Новозыбкове была в середине апреля 2021 года. Они случаются в городе регулярно. Сети водоснабжения изношены. Город должен был разработать проект по модернизации водопровода, чтобы получить деньги из областного бюджета.