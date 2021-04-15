Обезвоженный город: в чем причина отключений воды в Новозыбкове?

В начале декабря 2020-го на пересечении улиц Полевой и Чапаева прорвало трубу.

Корреспондент «КП-Брянск» разбиралась, в чем причина частых порывов коммуникаций, и что необходимо предпринять для улучшения ситуации.

Зыбкая почва всему виной?

В Новозыбкове в субботу, 10 апреля, около половины двенадцатого дня на основной водопроводной сети случился серьезный порыв. Ремонтные службы не сразу смогли к нему подобраться, так как авария произошла в труднодоступной заболоченной местности.

Надо сказать, что вода к жителям города поступает от трех артезианских скважин по чугунному водопроводу. По словам специалистов, это и является причиной многих аварий, так как чугун хоть коррозионностойкий и долговечный металл, но при этом весьма хрупкий. Он подходит для стабильного грунта. А новозыбковская земля достаточно зыбкая и подвижная. Вот и апрельский порыв произошел на участке от скважины водозабора «поселок Заря» до станции подъема. Весной вместе с тающим снегом здесь начала двигаться глинистая почва. Чугунная труба не выдержала нагрузку и лопнула.

– Отсутствие водоснабжения в городе связано с порывом водопроводной сети, – написал днем в понедельник, 12 апреля, на своей странице в социальной сети глава Новозыбковского округа Александр Щипакин. – Работы по устранению аварии продолжаются. Все необходимые материалы имеются в наличии.

Система работает в штатном режиме

Тем временем краны в домах горожан продолжали оставаться сухими большую часть дня. В понедельник, 12 апреля, в Новозыбкове не работали детские сады и школы.

– Сначала сказали, что уроки будут по 30 минут, – рассказала жительница города. – Потом в 10 утра детей отпустили домой. В воскресенье у нас вода бежала тонкой струйкой. В понедельник краны были полностью сухие.

В этот же день руководители муниципалитета отчитались, что примерно к половине первого дня аварию устранили и провели очистку водопровода. По информации городского водоканала, станцию обезжелезивания запустили в штатном режиме. Ближе к вечеру 12 апреля начали заполнять центральную систему водоснабжения и обещали скорое появление воды в жилых домах. Однако некоторые новозыбковцы оставались без воды до следующего дня. В ряд домов ее подали только после обеда во вторник, 13 апреля.

Вместе с этим в сети активизировались и любители фейковых новостей. По городу поползли слухи, что воду скоро вновь отключат и надо запасаться живительной влагой про запас. Руководителям муниципалитета даже пришлось опубликовать опровержение.

– Работники ресурсоснабжающей организации МУП «Новозыбковский городской водоканал» устранили сложный аварийный порыв на водопроводе в полном объеме, – сообщил 15 апреля врио главы Новозыбковской городской администрации Виктор Деньгуб. – Отключений подачи воды потребителям не будет. В настоящее время система водоснабжения округа работает в штатном режиме.

Город ждет «Чистую воду»

К слову, нынешняя авария не первая. В начале декабря 2020-го на пересечении улиц Полевой и Чапаева прорвало трубу. Без воды почти на сутки остались жители большей части города.

– В это время не организовали никакого подвоза воды, – жаловались тогда местные жители. – Всю бутилированную воду без газа раскупили в магазинах. Хоть снег топи: ни в туалет сходить, ни помыться, ни попить.

В городе нет собственных средств на радикальную модернизацию водопровода. Выделяемых денег хватает лишь на устранение текущих поломок. А в федеральную программу «Чистая вода» Новозыбков не попал, туда вошел лишь Новозыбковский район.

– При формировании программы в 2018 году власти города отчитались, что вода у них на 100 процентов соответствует всем санитарным нормам и правилам, – рассказали «КП-Брянск» в департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области. – Это не позволило включить Новозыбков в федеральный проект «Чистая вода», который действует до 2024 года.

Однако у города все же есть возможность получить средства на модернизацию водопроводной сети из областного бюджета. Для этого местные чиновники должны подготовить проект. В департаменте заверили, что при своевременной подаче документов, Новозыбков уже в этом году сможет получить средства на реконструкцию водопровода.

– Проект модернизации городского водопровода сейчас разрабатывают, – рассказали в администрации городского округа. – К концу мая его планируют направить на экспертизу.

Так что стабильное обеспечение новозыбковцев чистой водой во многом зависит от оперативности и продуктивности местных властей.

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