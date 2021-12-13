Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 14:07

Главную елку в брянском Новозыбкове спилили у крыльца администрации

Установили здесь же - на площади
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: vk.com, Новозыбков Град.

Фото: vk.com, Новозыбков Град.

Главную елку в брянском городе Новозыбков спилили у крыльца администрации. Дерево 13 декабря установили здесь же на центральной площади. Об этом пишут в новозыбковских группах в соцсетях.

Перед зданием администрации в Новозыбкове растут шесть елок. Пожертвовать одной из них решили накануне праздника, чтобы совместить приятное с полезным. Ели мешают работникам администрации - из-за них в кабинетах темно.

Когда открются новогодние елки в районах Брянска, читайте здесь.