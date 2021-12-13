Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса откроют 24 декабря в 16.00. В понедельник, 13 декабря, зеленую красавицу продолжили наряжать. Для украшения в это мгоду прикупили новые шары - красные и желтые. Всего на дереве развесят около 500 игрушек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Володарском районе елку у ГДК имени Горького откроют 19 декабря в 12.00. На 23 декабря в 11.00 наметили открытие елки у кинотеатра "Салют". 24 декабря новогодние елки откроют в сквере у ГДК Володарского района и на центарльной площади в Большом Полпине.

В Фокинском районе открытия елок состоятся 25 декабря. В 11.00 - на площади у ДК железнодорожников, в 15.00 - в Белых Берегах.

В Бежицком районе 23 декабря в 11.00 устроят праздник на открытие елки на площади в поселке Радица-Крыловка, в 12.00 - на площади у Дома культуры имени Медведева. 24 декабря в 14.00 елку откроют в поселке Октябрьский.

Кстати, накануне Нового года в Брянске нарядят 28 привозных и 77 растущих елей.