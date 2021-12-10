В Брянске на рельсах нашли обезглавленное тело молодого парня

В Брянске на рельсах недалеко от железнодорожной станции «Брянск-Льговский» нашли обезглавленное тело молодого парня. Жуткую находку обнаружили 8 декабря, сообщает «Bryansk.news».

Предположительно, это – молодой парень. Его обнаружили на территории сортировочного парка сотрудники железнодорожной станции.

Официальных сведений о происшествии пока нет. По информации «Bryansk.news», причины гибели молодого человека устанавливают сотрудники транспортной полиции.

Тело достаточно долго пролежало, успев примерзнуть. Официальных комментариев от правоохранителей пока также нет.

Напомним, 9 декабря также на железнодорожных путях нашли тело 14-летней школьницы, которую сбил насмерть грузовой поезд.

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