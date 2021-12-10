В Брянской области завели уголовное дело после гибели 14-летней девочки на железной дороге. Трагедия произошла в четверг, 9 декабря, в Орловской области. В вечернее время на 344 км перегона «Мценск-Думчино» грузовым поездом смертельно травмирована школьница, сообщают в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Брянские следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели девочки.

Они осмотрели место происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава. Также допросили членов локомотивной бригады, назначили необходимые экспертизы.

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