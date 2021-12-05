В брянском парке "Юность" в 2022 году оборудуют скейт-площадку и фонтан

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском парке «Юность» в 2022 году оборудуют пешеходный фонтан, воркаут- и скейт-площадку. Также здесь появятся новая сцена и детская площадка.

На благоустройство выделят 100 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Работы по благоустройства объекта пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые планируют благоустроить в 2022 году, лидером оказался парк «Юность». За него отдали голоса 12 тысяч 947 человек.

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