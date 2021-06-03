В Брянске за благоустройство парка «Юность» проголосовали больше 12 тысяч горожан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые планируют благоустроить в 2022 году.

Онлайн-голосование проводили с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 32.gorodsreda.ru. Горожане выбирали территории из предложенных на сайте 12 дизайн-проектов, по три от каждого района города.

Всего в голосовании приняли участие 48 тысяч 769 человек, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

За парк культуры и отдыха «Юность» отдали голоса 12 тысяч 947 человек. За парк металлургов по улице Ново-Советская -9 тысяч 711. Сквер с монументом воинам-летчикам, между улицей Авиационная и улицей Брянского Фронта, предлагают благоустроить 4 тысячи 376 человек. За сквер «Паровоз» по улице 2-ая Аллея проголосовали 4057 жителей, за сквер металлургов по улице Литейной- 3тысячи 704. За благоустройство Липовой аллеи по улице Брянского Фронта отдали голоса 3 тысячи 56 человек.

За сквер «Комсомольский» по улице Пересвета – 2 тысячи 715, за парк у озера в поселке Белые Берега по улице Пролетарской – 2 тысячи 457. Важность благоустройства сквера 120-летия Фокинского района города Брянска своими голосами подтвердили 1 тысяча 767 человек, зона отдыха за ГДК Володарского района города Брянска -1 тысяча 594 человек. За ремонт в сквере имени Aлескандра Пушкина в Володарском районе города Брянска -1 тысяча 249 жителей. Благоустройство территории в районе многоквартирных домов №170 и №172 по улице Вокзальной поддержали 1 тысяча 136 брянцев.

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