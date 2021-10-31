Брянский облсуд с 1 по 3 ноября будет работать в штатном режиме

Брянский областной суд продолжит работу с 1 по 3 ноября в штатном режиме. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства.

Дела, которые назначили к рассмотрению в указанный период, переносить не будут.

Напомним, в Брянской области с 30 октября по 7 ноября объявлен так называемый локдаун. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Временно прекращена работа кафе и ресторанов, торговых центров и ТРЦ, салонов, красоты, бань и прочего. Подробнее об этом читайте в сборном материале «КП» - «Нерабочие дни в Брянской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать».

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