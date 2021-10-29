Нерабочие дни в Брянской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Церкви будут работать, но посещать их не советуют из-за коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области, как и по всей России, следующая неделя будет нерабочей. Рассказываем, что будет закрыто в эти дни, а что будет работать.

ЗАКРЫТО

Многие предприятия

Многие организации в регионе работу свою приостановят. Работникам обещают сохранить зарплату. Продолжат работать системообразующие предприятия: заводы, обрабатывающие производства, сельхоз предприятия, предприятия ТЭК и ЖКХ, транспорт, строительная отрасль, СМИ, полиграфия. Не будут закрываться и производства непрерывного цикла, предприятия, выпускающие лекарства от коронавируса, средства защиты, продуктовый ретейл.

Кафе и рестораны

Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные на следующей неделе работать не будут. Предприятия общепита могут обслуживать посетителей на вынос и с помощью доставки. Столовые и кафе в хостелах, гостиницах продолжат работать для проживающих в них. Не закроется и общепит на предприятиях, которые не могут приостановить свою работу.

ТРЦ, фитнес-центры, музеи или театры

Будут закрыты торговые центры, кинотеатры. Музеи, театры, библиотеки приостанавливают работу. Не будут работать спортзалы, бассейны. Запрещены массовые и спортивные мероприятия, образовательные или развлекательные мастер-классы, лекции, тренинги. Закроются посетить ночные клубы, дискотеки, караоке, цирки. Актерам запрещено репетировать в нерабочие дни.

Школы и детские сады

Школьников отправили на каникулы. В детских садах будут работать только дежурные группы. Попасть в них можно будет со справкой с работы родителей. Не будут работать детские комнаты, центры, лагеря, дополнительные кружки и спортивные секции.

Студенты в этой неделю перейдут на дистанционное обучение.

МФЦ

Офисы МФЦ с 30 октября по 7 ноября закрываются. Будут закрыты налоговые. Оставить документы можно будет в боксах на входе. У заявителей просят оставлять номера телефонов для обратной связи.

ОТКРЫТО

Продуктовые магазины и аптеки

Без ограничений будут работать продуктовые магазины. Ограничения не распространяются на аптеки. Остальная розница сможет работать с условием доставки товаров.

Поликлиники и больницы

Медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Не будут отменять плановые операции и приемы у врачей. Будут работать прививочные кабинеты. Главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова призвала использовать выходные дни, чтобы сделать прививку. Это поможет сократить число заболевших и быстрее выйти из локдауна.

Почты, банки, страховые компании

Отделения Почты России закрываться не будут. Выходные будут только из-за Дня народного единства. 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше. 4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений. 5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов по графику субботы.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Продолжат работать в локдаун банки, страховые компании. Не изменят график работы суды, по возможности, перенесут заседания.

ЗАГСы

ЗАГСы будут работать. По возможности, даты свадеб, выпавших на локдаун, перенесли. Но если не получается, молодоженов распишут. Правда, в зале может присутствовать не больше 10 человек, включая работников ЗАГСа. Продолжат оформлять разводы, регистрировать рождения и смерти.

Церкви

Храмы на время локдауна закрывать не будут. Правда, жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями просят воздержаться от их посещения. Проводить религиозные обряды на дому или дистанционно. На богослужениях все должны быть в масках.

Не будут ограничивать и посещение кладбищ.