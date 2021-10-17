В пожаре в Почепском районе погиб 56-летний мужчина

В загоревшемся доме в Почепском районе 17 октября погиб 56-летний мужчина. Подробности происшествия «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- В результате пожара погиб мужчина 1965 года рождения, - комментирует начальник пресс-службы ведомства Татьяна Сенина.

Напомним, частный жилой дом вспыхнул на улице Центральной села Милечь около 16.00. К моменту прибытия спасателей строение было охвачено огнем уже по всей площади. Ликвидировали возгорание в 16.45.

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