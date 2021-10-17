В пожаре в Почепском районе пострадал один человек

Частный жилой дом сгорел в селе Милечь Почепского района в воскресенье, 17 октября. В огне пострадал один человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Строение загорелось около 16.00.

Звонивший оперативному дежурному ЦУКС уточнил, что возгорание произошло на улице Центральной. К месту ЧП оперативно выдвинулись расчеты двух пожарных частей.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту вызова обнаружили, что горит частный жилой дом по всей площади, - рассказывают в брянском Главке МЧС. - На тушение работало два ручных пожарных ствола.

В 16.37 был локализовали, спустя восемь минут - ликвидировали.

- В результате пожара один человек пострадал, - добавляют в чрезвычайном ведомстве. - Причину пожара устанавливают.

Более подробной информации о пострадавшем пока нет.

Кстати, днем ранее в Брянской области зарегистрировали пять техногенных пожаров.

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