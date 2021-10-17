В Брянской области зарегистрировали десять новых смертей от ковида

Еще десять человек умерли от коронавирусной инфекции в Брянской области. Новые смерти подтвердили накануне - сообщает региональный оперативный штаб утром в воскресенье, 17 октября.

Всего с начала пандемии от недуга умерли 1649 человек.

Последний суточный прирост заболеваемости составил 344. Одновременно с этим 290 пациентов поправились: их повторные тесты на «Ковид-19» оказались отрицательными.

Всех заболевших в Брянской области на отчетную дату - 70353.

За сутки в гослабораториях региона выполнили 5741 ПЦР-тест. А общее число исследований достигло 875617.

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