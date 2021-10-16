В сгоревшем доме в Дятьковском районе погиб мужчина

В пожаре в Дятьковском районе от 15 октября погиб мужчина. Предположительно, это хозяин дома. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Погиб мужчина, - говорит начальник пресс-службы ведомства Татьяна Сенина. - Предположительно, это хозяин дома 1978 года рождения.

Напомним, ЧП произошло в деревне Пастушье. Около четырех часов дня там загорелся частный жилой дом площадью 18 «квадратов». Пожар полностью ликвидировали в 20.09.

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