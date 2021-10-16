В пожаре в Дятьковском районе пострадали люди

Частный жилой дом сгорел в Дятьковском районе во второй половине дня в пятницу, 15 октября. В огне пострадали люди, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали в 16.09 - поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС. Как оказалось, возгорание произошло в деревне Пастушье. Это в четырех километрах от поселка Стеклянная Радица.

По вызову выезжали две пожарные автоцистерны.

По прибытию огнеборцы выяснили - горит дом площадью 18 квадратных метров.

- В тушении участвовали два звена газодымозащитной службы, - уточняют в чрезвычайном ведомстве. - В 16.35 пожар удалось локализовать, спустя 25 минут - ликвидировать открытое горение.

В результате пожара есть пострадавшие. Более подробной информации о ЧП пока нет.

Причину пожара позже назовут эксперты.

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