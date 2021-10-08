После смертельного ДТП под Брянском завели уголовное дело

Завели уголовное дело по статье по факту гибели двух и более лиц в ДТП под Брянском. Причины и обстоятельства автоаварии установят сотрудники специализированного отдела Следственного управления УМВД России по Брянской области. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.

Напомним, автоавария произошла в Брянском районе 7 октября около 17 часов 15 минут на 2-м километре дороги Брянск-Смоленск – Жирятино. Полицейские установили, что 32-летняя водитель автомобиля «Mитсубиси» выехала на полосу встречного движения, где касательно задела касательное столкновение с автомобилем «Хендай». Он врезался в автомобиль «Лада» ». В ДТП погибли 25-летний водитель, 49-летний и 40-летний пассажиры автомобиля «Лада», а также 44-летняя водитель автомобиля «Хендай». 68-летнюю пассажирку автомобиля «Хендай», 43-летнего и 40-летнего пассажиров автомобиля «Лада» госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На следующий день пожилая женщина умерла в больнице.

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