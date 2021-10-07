При столкновении трех машин под Брянском погибли четыре человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП под Брянском погибли четыре человека. Еще четверо получили различные травмы. Авария случилась в начале шестого вечера в четверг, 7 октября, на 3-м километре дороги Брянск-Смоленск-Жирятино, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

ДТП случилось на дороге в Жирятино.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хендай Солярис" столкнулся с "Мицубиси" и "Ладой", которая следовала позади.

- Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Отрабатывается ряд версий. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза.

Одному пострадавшему понадобилась помощь спасателей. Человека вырезали из искореженного автомобиля. Пассажир ехал на переднем сидении в "Хендай". На месте работал психолог МЧС, сообщают в пресс-службе спасательного ведомства.