В Брянской области предложили ввести QR-коды из-за коронавируса. Только вакцинированных в этом случае будут пускать в кафе, рестораны, музеи, театры, кинотеатры и другие учреждения. На входе нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или электронный код.

- В учреждениях культуры и общепита можно организовать зоны, свободные от коронавирусной инфекции, - говорят в оперштабе.

Предложение внесли на заседании оперативного штаба, которое прошло 7 октября. На нем же вновь в регионе ввели коронавирусные ограничения.