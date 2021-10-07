Коронавирусные ограничения в Брянской области 7 октября 2021 года

В областном правительстве прорабатывается вопрос по поводу введения QR-кодов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области вновь ввели коронавирусные ограничения. Такое решение приняли 7 октября 2021 года на заседании регионального оперативного штаба.

Подросткам запретили посещать торговые центры без взрослых. Кафе и рестораны могут работать до полуночи. Запретили работать детским центрам и игровым комнатам, у которых нет лицензии на образовательную деятельность.

Спортивные мероприятия, в том числе, футбольные матчи будут проходить без зрителей.

Массовые мероприятия, банкеты по поводу свадеб и поминок ограничили количеством 50 человек.

В областном правительстве прорабатывается вопрос по поводу введения QR-кодов.