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Общество7 октября 2021 15:55

Коронавирусные ограничения в Брянской области 7 октября 2021 года

В Брянской области 7 октября 2021 года вновь ввели коронавирусные ограничения
Марина АНТОНОВА
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В областном правительстве прорабатывается вопрос по поводу введения QR-кодов.

В областном правительстве прорабатывается вопрос по поводу введения QR-кодов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области вновь ввели коронавирусные ограничения. Такое решение приняли 7 октября 2021 года на заседании регионального оперативного штаба.

Подросткам запретили посещать торговые центры без взрослых. Кафе и рестораны могут работать до полуночи. Запретили работать детским центрам и игровым комнатам, у которых нет лицензии на образовательную деятельность.

Спортивные мероприятия, в том числе, футбольные матчи будут проходить без зрителей.

Массовые мероприятия, банкеты по поводу свадеб и поминок ограничили количеством 50 человек.

В областном правительстве прорабатывается вопрос по поводу введения QR-кодов.

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