В Брянске хотят сохранить и развивать электрический транспорт

В городе на маршрутах №36, №55 и №76 изменили количество перевозчиков. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянский автопарк ждет значительное обновление. Две недели назад подписали контракт на поставку в Брянск 32 автобусов большого класса. Их первую партию доставят в середине сентября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Новые автобусы добавят на муниципальные маршруты утром и вечером в часы пик.

Сейчас на линии выходят 218 автобусов. В 2017 году их было 80. Увеличилось и число выполняемых рейсов. Если в январе этого года их было 1973 за день, то в августе -2162 рейса.

В Брянске намерены сохранить и развивать электрический транспорт. При поддержке губернатора Александра Богомаза защищают инфраструктурный проект. Именно он и позволит значительно пополнить городской автопарк.

Однако развитие муниципальных перевозок не означает отказ от работы с коммерческими перевозчиками. Но и сами перевозчики должны пересмотреть отношение к своим обязательствам по обслуживанию пассажиров.

- Главным ориентиром в работе должен быть пассажир, а не финансовая прибыль, пояснили в мэрии.

Напомним, в городе на маршрутах №36, №55 и №76 изменили количество перевозчиков. Теперь один маршрут будет обслуживать один перевозчик.

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