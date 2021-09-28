Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске в октябре сократят количество машин на маршрутах № 36, 55 и 76. Соответствующее постановление подписали в горадминистрации от 15 января 2021 г. № 34-п "Об отмене отдельных муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске". Об этом сообщили в соцсети в ВКонтакте в сообществе «Брянский автобус».

С 4 октября на маршруте №36-2 Микрорайон автозаводец – Телецентр» сократят два автобуса. Также на 2 автобуса меньше будет курсировать и по маршруту №36-3 «Микрорайон автозаводец – Телецентр».

В итоге с маршрута могут исчезнуть 4 машины. На маршруте № 36-1, который продолжит работать до 2025 года, раньше было выдано 32 машины. Теперь в рейс должны выйти 28 машин.

На маршруте №55 «Радица-Крыловка – поликлиника БАЗ» с 12 октября уберут один автобус. Пассажиров останутся перевозить 35 машин.

С 14 октября 17 машин исчезнут на маршруте №76 «улица Дубровская – улица Дубровская (кольцевой)». На нем останется курсировать 23 микроавтобуса.

Также с 20 октября должны были отменить коммерческий маршрут №88 в направлении "улица Флотская - улица Молокова". Но перевозчик сам перестал на нем работать еще в мае.

- Сейчас на многие коммерческие маршруты выпускают фактически меньше подвижного состава, чем было выдано карт маршрута, - поясняют в сообществе «Брянский автобус». - Из-за этого не соблюдаются установленные интервалы движения. В связи с этим, для принятия мер реагирования настоятельно рекомендуем жителям оставлять официальные жалобы, с указанием: даты, времени, номера маршрута, остановки.

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