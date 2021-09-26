В Злынковском районе автомобилистка в тумане протаранила дерево

29-летняя женщина получила травму в дорожно-транспортном происшествии в Злынковском районе ночью 25 сентября. Она в тумане не справилась с управлением и врезалась в дерево, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла около 01.39 на 16-м километре автодороги «Подъезд к селу Софиевка».

– По предварительной информации, 29-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» на «Т-образном» перекрестке, не справилась с управлением в условиях тумана и допустила съезд в кювет с последующим наездом на дерево, – уточняют в Госавтоинспекции.

Автомобилистку госпитализировали. У нее – перелом ноги и ушиб грудной клетки.

В момент ДТП женщина была трезвой. Это показало медицинское освидетельствование. Также пострадавшая была пристегнута ремнем безопасности.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Всего за субботу, 25-е, в Брянской области зарегистрировали две автоаварии с пострадавшими. В них различные травмы получили два человека. Причем второе ДТП также связано с наездом на дерево.

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