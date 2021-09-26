На Белорусской в Брянске водитель иномарки врезался в дерево

18-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Белорусской в Фокинском районе Брянска вечером в субботу, 25 сентября. Водитель иномарки, в которой та ехала в качестве пассажира, не справился с управлением и врезался в дерево, сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около десяти часов в районе дома №80.

– По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн», двигаясь в сторону улицы Стародубской, не справился с управлением и врезался в дерево, – рассказывают в ведомстве. – Травмы получила 18-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении. Ни водитель, ни его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности. На нарушителей составили административные протоколы.

Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Горожанку отпустили на домашнее лечение. У нее – закрытый перелом носа.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за истекшие сутки в регионе зарегистрировали две автоаварии с пострадавшими. Различные травмы получили два человека.

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