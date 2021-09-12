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Происшествия12 сентября 2021 15:58

В горящем доме в Навлинском районе ожоги получила 53-летняя женщина

Пострадавшую в пожаре доставили в местную ЦРБ
Анна ЛЕВКИНА
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В пожаре в Навлинском районе ночью в воскресенье, 12 сентября, пострадала 53-летняя женщина. Ее доставили в местную ЦРБ. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

По уточненной информации, возгорание частного дома и хозпостроек полностью ликвидировали в 07.05.

Напомним, пожар в поселке Алтухово зафиксировали в половине первого ночи. К месту ЧП выезжали три пожарных автоцистерны. В 01.20 пожар удалось локализовать, в 02.15 – ликвидировать открытое горение. Один человек получил ожоги.

Кстати, днем ранее в Брянской области произошло семь техногенных пожаров.

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